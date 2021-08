Der Kurs für einen Ether habe dabei ein besonders Kunststück vollbracht: Seit zwölf Tagen in Folge steige der Kurs immer weiter. So etwas habe es noch nie bei der Nummer 2 nach Marktkapitalisierung gegeben. Ein starkes Zeichen, dass die Bullen das Ruder fest in der Hand halten würden.



Durch den starken Anstieg von über 43 Prozent in weniger als zwei Wochen steige jetzt allerdings die Gefahr für Gewinnmitnahmen. Der RSI-Indikator sei heute in den überkauften Bereich vorgedrungen und signalisiere damit eine erste Überhitzung. Zusätzlich habe der Kurs bereits gestern den Widerstand bei 2.640 Dollar kurzzeitig überschritten. Damit seien mehrere Anzeichen für einen zeitnahen Rücksetzer gegeben.



Ethereum sei nicht zu stoppen und Anleger würden sich an der längsten Gewinnserie erfreuen, seitdem die Kryptowährung im Sommer 2015 an den Start gegangen sei. Mit Spannung werde auch das neue Update am 4. August erwartet. Der Kurs habe aktuell gleich zwei Widerstände mühelos überwunden. Allerdings steige kurzfristig die Gefahr für Gewinnmitnahmen. Neueinsteiger sollten besser auf diesen Rücksetzer warten. Die langfristigen Aussichten seien weiterhin vielversprechend.



