Der Trend sei intakt und stark ausgeprägt, die Wahrscheinlichkeit spreche für einen zeitnahen Ausbruch. Damit könnte eine Abfolge von mehreren Kaufsignalen ausgelöst werden. Denn mit der dann aufkommenden Dynamik durch den Breakout nehme der Kurs die psychologisch wichtige 4.000-Dollar-Marke ins Visier. An dieser markanten Kursnotierung könne es zu kurzzeitigen Gewinnmitnahmen kommen. Im Anschluss würden die Anleger dann auf das Allzeithoch bei 4.384 Dollar blicken. Die Rekordmarke sei aktuell nur noch 20 Prozent entfernt.



Die Rally bei den Kryptowährungen gehe weiter. Die aktuelle technische Konstellation bei Ether sei sehr interessant, da vom aktuellen Niveau aus eine Abfolge von Kaufsignalen den Preis in Richtung Allzeithoch treiben könne.



"Der Aktionär" ist weiterhin bullish bei Bitcoin und Ether und risikofreudige Anleger können den Breakout als Einstiegssignal nutzen. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Tim Temp.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum. (14.10.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt zeigt sich im Wochenverlauf freundlich und am heutigen Donnerstag legen alle der Top 5 Coins an Wert zu, so Tim Temp von "Der Aktionär".Bei der Nummer 2 nach Marktkapitalisierung Ethereum sei die Lage besonders spannend. Hier kämen mehrere Faktoren zusammen, die eine Kettenreaktion und damit eine starke Bewegung auslösen könnten.Der Kurs von Ether (ETH) ziehe seit vier Wochen wieder kräftig an und habe in dieser Zeit über 35 Prozent zugelegt. Nun notiere der Preis vor einer wichtigen Marke, dem Widerstand bei 3.675 Dollar. Dieses Level sei entscheidend, da beim Überschreiten ein starkes technisches Kaufsignal ausgelöst werde.