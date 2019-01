Die mittlerweile deutlich verbesserte Stimmung habe dann aber im Zuge der italienischen Regierungsbildung wieder einen Dämpfer erhalten, da die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega anfänglich mit Euro-kritischen Tönen und der Ankündigung einer extrem expansiven Fiskalpolitik einen starken Anstieg der italienischen Staatsanleiherenditen provoziert hätten. Letzteres habe dann sowohl bei den europäischen Finanztiteln als auch bei den breiten Indices zu einem Abverkauf geführt.



Auch die zweite Jahreshälfte sei turbulent verlaufen. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung, in der der S&P 500 ein neues Allzeithoch habe markieren können, hätten US-Aktien ab Anfang Oktober im Zuge von abermals deutlich in die Höhe schnellenden Renditen, dem Hick-Hack im Handelsstreit und pessimistischen Nachrichten vom Smartphonemarkt erneut zu einer Talfahrt angesetzt, wobei insbesondere die in den letzten Jahren so stark gelaufenen "FAANG"-Aktien überdurchschnittlich korrigiert hätten.



Bei den europäischen Leitindices seien es wiederum die rückläufigen Gewinnwachstumsschätzungen, enttäuschende Konjunkturdaten und der wieder in den Mittelpunkt rückende Streit um den Budgetpfad zwischen Italien und der EU-Kommission gewesen, welche für weitere Kursverluste gesorgt hätten. Letztere Thematik habe den Abgabedruck für die hoch gewichtete europäische Bankenbranche hoch gehalten, die ohnehin unter der flachen Zinskurve und niedrigen Nettozinsmargen leide und somit mit einem Minus von rund 27% das Schlusslicht in der Branchentabelle ghebildet habe.



Per Mitte Dezember falle das Fazit über das nunmehr zu Ende gehenden Börsenjahr äußerst ernüchternd aus: DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) markiert hätten im Januar ihr Jahreshoch und per 12.12. seit Jahresbeginn rund 15% bzw. 11% verloren; der S&P 500 habe nach zwischenzeitlich schönen Kurszuwächsen zuletzt sämtliche Jahresgewinne wieder hergeben müssen. (Ausgabe vom 20.12.2018) (03.01.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die etablierten Aktienmärkte blicken auf ein insgesamt durchwachsenes 2018 zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dabei sei der Jahresauftakt im Zuge der Euphorie rund um die Effekte aus der US-Steuerreform und der dadurch in die Höhe schnellenden US-Gewinnwachstumsschätzungen sehr stark ausgefallen. Die breiten US-Indices hätten im Januar allesamt Rekordstände erzielt und die wichtigen Eurozone-Aktienindices hätten auf oder in der Nähe von ihren Allzeithöchstständen notiert, welche sie in weiterer Folge heuer nicht mehr erreichen sollten. Ab Februar habe sich hingegen erstmals Katerstimmung breitgemacht. Hintergrund für die deutliche Eintrübung des Sentiments seien in einem ersten Schritt geldpolitisch "hawkishere" Töne seitens der FED, stärker als erwartete Inflationsraten und die damit erstmals seit 2013 wieder über 3% rentierenden 10-jährigen US-Staatsanleiherenditen gewesen. Die Abwärtsdynamik habe dann aufgrund des von der Trump-Regierung angezettelten Handelskonflikts an Fahrt aufgenommen. Im Zuge dessen habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) das erste Mal seit 2015 wieder eine Korrekturbewegung von mehr als 10% Minus hinnehmen müssen.