NYSE-Aktienkurs Estée Lauder-Aktie:

197,26 EUR -0,31% (05.12.2019, 16:08)



ISIN Estée Lauder-Aktie:

US5184391044



WKN Estée Lauder-Aktie:

897933



Ticker-Symbol Estée Lauder-Aktie:

ELAA



NYSE Ticker-Symbol Estée Lauder-Aktie:

EL





Kurzprofil Estée Lauder Companies Inc.:



Die Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE Ticker-Symbol: EL) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten mit Sitz in New York. Die Produkte werden in über 150 Ländern unter einer Reihe von bekannten Marken wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Origins, Bobbi Brown, La Mer und Aveda verkauft. Das US-Unternehmen ist zudem ein globaler Lizenznehmer für Duftstoffe und Kosmetika unter Markennamen wie Tommy Hilfiger, Donna Karan, Michael Kors, Tom Ford, Coach und Tory Burch. (05.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Estée Lauder-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Kosmetikkonzerns Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE Ticker-Symbol: EL) unter die Lupe.Die Estée Lauder-Aktie habe zuletzt deutlich an Fahrt aufgenommen. Die milliardenschwere Übernahme des US-Juweliers Tiffany durch den französischen Konzern LVMH habe für steigende Kurse im gesamten Luxusgüter-Sektor gesorgt. Die Estée Lauder-Aktie stehe nun kurz davor, die 200-USD-Marke zu knacken. Sollte dies gelingen, dann sei das Allzeithoch bei 207,50 USD das nächste Ziel. Kurse von bis zu 220 USD seien im ersten Quartal 2020 absolut möglich, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.12.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Estée Lauder-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Estée Lauder-Aktie:180,10 EUR +0,85% (05.12.2019, 14:10)