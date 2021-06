Euronext Paris-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

154,28 EUR +0,86% (24.06.2021, 09:35)



ISIN EssilorLuxottica-Aktie:

FR0000121667



WKN EssilorLuxottica-Aktie:

863195



Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESL



Euronext Paris-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

EL



NASDAQ OTC-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESLOF



Kurzprofil EssilorLuxottica SA:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, NASDAQ OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (24.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der EssilorLuxottica SA (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, NASDAQ OTC-Symbol: ESLOF) von 144 Euro auf 154 Euro.Im Gerichtsverfahren gegen Grand Vision sei zugunsten von EssilorLuxottica entschieden worden. Demnach werde EssilorLuxottica die Möglichkeit eingeräumt, von der Grand Vision-Übernahme ohne Zahlung einer Abbruchgebühr (400 Mio. Euro) zurückzutreten, da Grand Vision die Verpflichtungen gegenüber EssilorLuxottica (Auskunft über die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die Geschäftsentwicklung) verletzt habe. EssilorLuxottica beabsichtige nun sämtliche Optionen in Bezug auf die Übernahme zu prüfen. Ende Juli 2019 sei bekannt gegeben worden, die 76,72%ige Beteiligung von HAL an Grand Vision für 28,00 Euro pro Aktie in bar erwerben zu wollen. Die Übernahme sollte innerhalb der folgenden 12 bis 24 Monate abgeschlossen werden. Da die Transaktion innerhalb der ersten 12 Monate nicht zustande gekommen sei, habe sich der Übernahmepreis auf 28,42 Euro pro Aktie erhöht (Kaufpreis (100%-Basis): 7,2 Mrd. Euro).Da sämtliche Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden vorliegen würden und die Übernahme nach Meinung des Analysten strategisch sinnvoll sei (Stärkung des Vertriebsgeschäfts), rechne er, infolge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung von Grand Vision (Umsatz Gj. 2020: 3,48 (Vj.: 4,04) Mrd. Euro, Nettoergebnis Gj. 2020: -45 (Vj.: +195) Mio. Euro) zunächst mit einer Nachverhandlung der Übernahmekonditionen. Werde hierbei keine Einigung erzielt, könnte EssilorLuxottica nach Erachten des Analysten mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Übernahme zurücktreten.Bei vorerst unveränderten Prognosen und in Erwartung eines positiven Gesamtertrags von <10% bewertet Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, die EssilorLuxottica-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 24.06.2021)Börsenplätze EssilorLuxottica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:154,40 EUR +0,64% (24.06.2021, 09:40)