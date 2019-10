Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einer bislang ausgesprochen ruhigen Woche kommt heute Bewegung in die Datenlandschaft, so die Analysten von Postbank Research.In den USA dürfte das Niveau der Auftragseingänge langlebiger Güter im September etwas gesunken sein. In der Abgrenzung ohne den volatilen Transportsektor würden die Analysten von Postbank Research nach dem Anstieg im Vormonat mit einer leichten Gegenbewegung und einem Minus von 0,2% im Vormonatsvergleich rechnen. Damit würde sich die weitgehende Stagnation der Kernaufträge, die seit über einem Jahr zu beobachten sei, fortsetzen. Hinsichtlich der oftmals sehr volatilen Transportgüteraufträge würden die Analysten von Postbank Research diesmal keinen spürbaren Einfluss erwarten und für die gesamten Aufträge ebenfalls von einem Rückgang um 0,2% ausgehen.Heute finde zudem die geldpolitische Sitzung der EZB statt. Nach dem umfangreichen Maßnahmenpaket, das die Zentralbank im September beschlossen habe, sei allerdings nicht mit einer Veränderung der Geldpolitik zu rechnen. Vielleicht werde die Sitzung aber doch noch spannend, auch weil es die letzte für den Ende Oktober ausscheidenden EZB-Präsidenten Draghi sei (24.10.2019/ac/a/m)