Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) bietet den Messaging-Dienst Snapchat an. Die Emission von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit die chinesische Handelsplattform Alibaba in 2014 an die Börse gegangen ist.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (02.03.2017/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Brian Wieser von Pivotal Research:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Brian Wieser, Analyst vom Investmenthaus Pivotal Research, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) zu verkaufen.Die Analysten von Pivotal Research bezeichnen die Aktien von Snap Inc. als signifikant überbewertet.Der tatsächliche Umfang der langfristigen Geschäftsmöglichkeiten sei mit Zweifeln behaftet. Vor allem aber sollten Investoren die mit den Zielen des Managements verbundenen Umsetzungsrisiken berücksichtigen. Das Führungsteam sei nun unerfahren und die Konkurrenten hätten tiefe Taschen voller Geld.Analyst Brian Wieser veranschlagt für die Snap-Aktie ein Kursziel von 10,00 USD.Börsenplätze Snap-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Snap-Aktie:23,85 Euro (02.03.2017, 17:54)