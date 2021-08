Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,52 EUR +0,88% (05.08.2021, 14:34)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,54 EUR +0,38% (05.08.2021, 14:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,32 USD -1,12% (04.08.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.08.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Erstmals seit 14 Jahren: Moody's gibt Deutscher Bank bessere Note - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat zum ersten Mal seit langem eine bessere Bonitätsbewertung bekommen, so die Experten von "FONDS professionell".Für das Geldhaus sei das ein lang ersehnter und wichtiger Schritt.Gute Noten seien nicht nur für Schüler und Studenten wichtig. Auch für Unternehmen, allen voran im Finanzsektor, sei die Bewertung durch Ratingagenturen essenziell. Die Bonitätsnoten würden die Kosten beeinflussen, zu denen sich Unternehmen am Kapitalmarkt Geld beschaffen könnten. Umso erfreulicher sei für die Deutsche Bank eine verbesserte Bewertung durch die Ratingagentur Moody's. Zum ersten Mal seit 14 Jahren habe Moody's die Kreditwürdigkeit der Deutschen Bank hochgestuft, von "A3" auf "A2", berichte das "Handelsblatt". Viele große Unternehmen und institutionelle Investoren würden die Zusammenarbeit mit einer Bank von deren Bonitätsnote abhängig machen.Moody's habe dem Geldhaus außerdem Hoffnungen auf weitere Hochstufungen in der Zukunft gemacht. Von Seiten der Deutschen Bank heißw es, die Ratingentscheidung sei ein "Meilenstein auf dem Weg, den wir mit unserer Transformation eingeschlagen haben", so das "Handelsblatt". Gemeint sei der Sanierungskurs von Vorstandschef Christian Sewing. Moody's habe die Entscheidung unter anderem damit begründet, dass die Bank "substanzielle Fortschritte" dabei gemacht habe, "die Kosten zu senken, die Ertragsbasis zu verfestigen und das unterliegende Gewinnpotenzial zu steigern".Sewing selbst habe das verbesserte Rating als "Anerkennung für die herausragenden Leistungen unserer Mitarbeiter, die die Deutsche Bank in einem sehr schwierigen Umfeld neu ausrichten", bezeichnet. Moody’s sei zwar die erste Ratingagentur, die die Deutsche Bank hochstufe - doch auch anderswo stünden die Zeichen gut. Sowohl S&P als auch Fitch hätten der Deutschen Bank mittlerweile einen besseren Ausblick für ihr Rating gegeben. Das bedeute, dass auch sie die Bonitätsnote früher oder später anheben könnten.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: