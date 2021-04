Börsenplätze Erste Group-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

29,60 EUR -0,80% (30.04.2021, 09:05)



Wiener Börse-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

29,46 EUR -0,91% (30.04.2021, 14:21)



ISIN Erste Group-Aktie:

AT0000652011



WKN Erste Group-Aktie:

909943



Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBO



Wien Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBKOF



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wien: EBS, Nasdaq OTC-Symbol: EBKOF) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (30.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Erste Group-Aktie (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wien: EBS, Nasdaq OTC-Symbol: EBKOF) unter die Lupe.Der Nettogewinn in Q1 von EUR 355 Mio. habe den Konsens und die Analystenschätzungen um 16% bzw. 24% übertroffen, was auf deutlich niedrigere Risikokosten und ein besseres Provisionsergebnis (F&CI) zurückzuführen sei. Die Zinserträge, das Handelsergebnis zusammen mit dem Fair Value-Ergebnis und die operativen Kosten hätten in etwa den Analystenerwartungen entsprochen. Das Kreditwachstum habe 1% gegenüber dem Vorquartal betragen, wobei die Nettozinserträge aufgrund des anhaltenden Margendrucks in Österreich und der Slowakei trotz einiger positiver Impulse aus anderen Regionen leicht zurückgegangen seien.Die Provisionserträge hätten sich mit einer starken Dynamik aus Q4 fortgesetzt, was auf das Asset Management und das Wertpapiergeschäft zurückzuführen sei. Die Gesamtrisikokosten hätten in Q1 bei 8 Basispunkten (vs. 76 Basispunkte im GJ 20) und damit deutlich unter der letzten Prognose von maximal 65 Basispunkten und den Erwartungen gelegen. Die Qualität der Aktiva habe sich im Q1 kaum verändert.Die Erste habe ihren Ausblick für 2021 aus Q4 20 bestätigt, allerdings mit einer leicht positiven Formulierung für das Provisionsgeschäft, wo man die Wortwahl von "Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich" auf "mittlerer einstelliger Bereich mit Aufwärtspotenzial" geändert habe. Der Nettogewinn solle 2021 im Vergleich zu 2020 deutlich steigen. Das Nettokreditwachstum werde im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich erwartet, was die Nettozinserträge stabil halten sollte. Die Ambition für ein positives operatives Ergebnis werde durch die Ergebnisse des ersten Quartals untermauert, wobei das Wachstum der Betriebskosten voraussichtlich unter dem Umsatzwachstum liegen werde.In Bezug auf die Risikokosten habe die Erste trotz des niedrigen Starts in das Jahr 2021 die Prognose von maximal 65 Basispunkten im Jahr 2021 unter der Annahme eines Anstiegs der NPL-Quote auf 3-4% bestätigt. Die Überprüfung dieser Prognose hänge vom Fortschritt der Impfungen und dem Ausmaß der wirtschaftlichen Erholung ab. Die harte Kernkapitalquote (CET1 FL) sei u.a. aufgrund höherer risikogewichteter Aktiva (RWA) im Quartalsvergleich geringfügig um 15 Basispunkte auf 14,05% (exkl. einbehaltene Gewinne) gesunken; das Managementziel sei mit 13,5% bekräftigt worden.Die letzte Empfehlung lautete "Kauf", so Jovan Sikimic und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 30.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity