Kurzprofil Ernst Russ AG:



Die Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. (07.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ernst Russ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) unter die Lupe.Über viele Jahre hätten die Reedereien mit niedrigen Frachtraten zu kämpfen gehabt. Doch der Wind habe gedreht. Inzwischen würden die Transportkapazitäten immer knapper. Diese Engpässe hätten die Frachtraten hochschießen lassen. Neben den großen Playern der Branche wie Moeller-Maersk oder Hapag Lloyd könne auch die Hamburger Reederei Ernst Russ von dieser Entwicklung profitieren.Ernst Russ habe Ende November nach starken 9-Monateszahlen die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt: Für 2021 erwarte die Reederei einen Umsatz zwischen 85 Mio. und 90 Mio. Euro (Vorjahr: 56 Mio. Euro) sowie einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 30 Mio. und 32 Mio. Euro (Vorjahr: 24 Mio. Euro)."Durch die hohe Nachfrage nach Containertransporten bei gleichzeitiger Verringerung der freien Kapazitäten hat sich das Marktumfeld tiefgreifend verändert. Mit dem daraus resultierenden Anstieg der Charterraten und der positiven Auslastung der Flotte konnte die Ernst Russ AG den Umsatz und das Geschäftsergebnis signifikant steigern", habe es in einer begleitenden Mitteilung geheißen.Der Vorstand blicke entsprechend positiv auf das kommende Jahr: 2022 sollten Umsätze in einer Bandbreite von 140 bis 145 Mio. Euro, ein EBITDA zwischen 67 und 72 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBIT (Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern, bereinigt um neutrale Aufwendungen und Erträge) zwischen 41 und 46 Mio. Euro erzielt werden.Analysten dürften ihre Schätzungen in Kürze überarbeiten und neue Kursziele vergeben. Mit dem nachhaltigen Sprung über den horizontalen Widerstand bei 4,50 Euro würde zudem ein Kaufsignal generiert. Die Aktie hat im laufenden Jahr bereits über 235 Prozent an Wert zulegen können. Angesichts der guten Aussichten und der günstigen Bewertung dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung aber noch eine Weile fortsetzen und Kurs auf die 6-Euro-Marke nehmen. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 07.12.2021)