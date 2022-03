Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Ernst Russ AG:



Die Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ernst Russ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) unter die Lupe.Die Aktien von Hapag Lloyd und ZIM Integrated Shipping hätten es vorgemacht, sie würden auf Rekordhoch notieren. Die Ernst Russ-Aktie habe ebenfalls den Anker gelichtet und nehme nach einer Konsolidierungsphase langsam wieder Fahrt auf. Rückenwind bekomme das Papier durch einen richtig starken Ausblick.Die deutlich gestiegenen Chartererlöse würden sich bei Ernst Russ im Zahlenwerk deutlich bemerkbar machen. Auf der Grundlage vorläufiger Zahlen würden für das Geschäftsjahr 2021 Umsätze von 92,3 Mio. Euro (Vorjahr: 55,6 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes EBIT von 30,8 Mio. Euro (Vorjahr: 2,6 Mio. Euro) erwartet.Der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an zwölf Containerschiffen im Dezember 2021 werde sich dagegen erst im Jahr 2022 positiv auf die Ertragslage auswirken. Vor dem Hintergrund der fortlaufend positiven Entwicklung der Schifffahrtsmärkte und der für das Geschäftsjahr 2022 weitgehend abgesicherten Beschäftigungssituation der Schiffsflotte hätten Vorstand Robert Gärtner und sein Finanzchef Thomas Deutsch die bisherige Prognose für 2022 überarbeitet - und zwar deutlich.Auch wenn die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Weltwirtschaft nicht verlässlich absehbar seien: Die Charterraten der Reederei dürften auch in den kommenden Monaten auf hohem Niveau liegen. Coronabedingte Schließungen von chinesischen Häfen könnten die Preise kurzfristig weiter in die Höhe treiben.Ebenfalls positiv: "Aktuell sind wir mit null Prozent wirtschaftlich von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine betroffen", so Vorstand Robert Gärtner auf Nachfrage. Keines der Schiffe sei an russische Reedereien verchartert, Anläufe russischer oder ukrainischer Häfen seien nicht geplant.Die Branche boome, die Aktien seien stark nachgefragt. Die Ernst Russ-Aktie habe zwar mit einem deutlichen Kurssprung auf den neuen Ausblick reagiert. Angesichts der aktuellen Gemengelage dürfte dies aber nur der Startschuss für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gewesen sein. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario unter hebt sein Kursziel von 7,00 auf 8,00 Euro an, so Michael Schröder. (Analyse vom 17.03.2022)