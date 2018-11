Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise gaben gestern mit einem Minus von 7% auf nahe 62 US-Dollar/Barrel (Brent) erneut stark nach, so die Analysten der HSH Nordbank AG.



Dies sei der niedrigste Stand seit Dezember letzten Jahres. Von fundamentaler Seite habe es jedoch keine neuen Datenveröffentlichungen gegeben, die diesen erneuten und starken Preisrückgang rechtfertigen würden. Die Analysten der HSH Nordbank AG würden den Rückgang erneut an Ölmarktpositionierungen festmachen (Momentum-Strategien; Ausübung von Put-Optionen durch E&Ps sowie Neutralisation der eingegangenen Positionierungen durch Swap-Dealer, wie Banken).



Während die Analysten der HSH Nordbank AG weiterhin mit einer Erholung der Ölpreise rechnen würden, würden sie ebenso von einer anhaltend hohen Preisvolatilität ausgehen, bis sich Anzeichen für eine Aufhellung der Fundamentaldaten am Ölmarkt ergeben würden. Ein solches fundamentales Event könnte beispielsweise ein erneute Produktionskürzungen durch das "OPEC+" Bündnis sein. Eine solche Kürzung müsse groß allerdings groß genug sein - etwa eine Größenordnung von 1,0 bis 1,5 Mio. Barrel/Tag. (21.11.2018/ac/a/m)