- UK-Arbeitsmarktdaten für April: Im Vereinigten Königreich werde coronabedingt mit einem schwachen Arbeitsmarktbericht gerechnet.



- ZEW-Index für Deutschland im Juni: Die Stimmung der Investoren dürfte weiter zugelegt haben.



- US-Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion im Mai: Die Daten könnten von den historisch niedrigen Niveaus aus wieder ansteigen.



- US-NAHB Index im Juni: Es werde mit einer Verbesserung sowohl der Stimmung im Bausektor gerechnet.



- FED-Chef Powell spreche vor dem Bankenausschuss des Senats. Es werde vor allem darauf geachtet werden, wie Powell die aktuelle Erholung und die zukünftigen Perspektiven der US-Wirtschaft einschätze. (16.06.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem am Freitagnachmittag der University of Michigan-Index zum Verbrauchervertrauen erfreulich stark ausgefallen war, setzte gestern der New Yorker Konjunkturindex noch einen drauf, so die Analysten von Postbank Research.Der Index bilde die Geschäftsaktivität des Verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ab und sei im Juni nicht nur viel stärker gestiegen als erwartet, sondern habe auch fast schon wieder die Wachstumsschwelle erreicht. Er habe sich auf minus 0,2 Punkte erhöht, wohingegen zuvor befragte Volkswirte lediglich einen Anstieg auf minus 32,5 Punkte prognostiziert hätten. Im Vormonat habe der Index noch bei minus 48,5 Punkten gelegen. Alles in allem also ein erneutes Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft der USA die Covid-19-Talsohle bereits durchschritten haben könnte.Heute erreicht uns zunächst aus Deutschland der ZEW-Index als Stimmungsindikator, so die Analysten von Postbank Research. Für die USA würden später die Einzelhandelsumsätze im Monat Mai folgen, die nach den ersten Lockerungen Anfang des Monats einen deutlichen Anstieg zum Vormonat zeigen sollten. Noch größeres Interesse werde die Anhörung des FED-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem US-Kongress finden. Allerdings habe die US-Notenbank FED gerade erst in der vergangene Woche ihre eher skeptische Haltung zu Konjunktur und Arbeitsmarkt geäußert, sodass es verwunderlich wäre, falls Jerome Powell seine Meinung in kürzester Zeit geändert hätte.