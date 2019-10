Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den katastrophal schwachen ISM-Indices der Vorwoche führte ein guter US-Arbeitsmarktbericht am Freitag dann zu einer Erleichterungsrally (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0): +1,4%), der heute Morgen in Asien allerdings die Luft ausgeht (Japan leicht im Minus, Rest leicht im Plus), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Da der Arbeitsmarkt im Konjunkturzyklus nachlaufend, die ISM-Indices dagegen vorlaufende Indikatoren seien, würden die Analysten betreffend Aktienmärkte vorsichtig bleiben. Der S&P 500 Future handele heute Morgen 0,4% schwächer - dazu dürften auch zurückhaltende Kommentare Chinas betreffend des Gipfeltreffens diese Woche beitragen; so sollten laut Vizepräsident die chinesische Industriepolitik und Subventionen nicht verhandelbar sein. Diese Handelsgespräche am 10. und 11. dürften diese Woche die Marktstimmung entscheidend prägen. Eine rasche, umfassende Einigung sei unwahrscheinlich - im Idealfall bleibe man im Gespräch und die Hoffnung auf eine Einigung aufrecht. Das Enttäuschungspotenzial sei aber angesichts der ohnehin bereits angeschlagenen US-Konjunktur beträchtlich.



Für Europas Börsen würden die vorbörslichen Indikationen einen praktisch unveränderten Handelsstart erwarten lassen. Datenseitig seien für die Börsen heute keine Schwergewichte zu berücksichtigen. Der Goldpreis könne heute Morgen seine Zugewinne der letzte Tage halten und handele knapp über USD 1.500. (07.10.2019/ac/a/m)





