Kurzprofil Erlebnis Akademie:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (01.04.2020/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) nach wie vor zu kaufen.Gestern habe eak ein Maßnahmenpaket zur kostenminimierenden und liquiditätssichernden Aufstellung der Gesellschaft während des aktuellen Lock-Downs verkündet. Zum einen seien mit den Kreditbanken für den Zeitraum, in dem die neun Baumwipfelpfade in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Österreich und Slowenien geschlossen seien, umfassende Kreditstundungen vereinbart worden. Zum anderen sei für mehr als 75% der Mitarbeiter (auch an den Auslandsstandorten) Kurzarbeit angemeldet worden, was die Personalaufwendungen - in Verbindung mit einem Gehalts- und Tantiemenverzicht des Vorstands - spürbar entlasten werde. Nach Wirksamwerden dieser Maßnahmen sehe der Vorstand die Liquiditätslage der Gesellschaft nach der Kapitalerhöhung des letzten Jahres selbst in dem unwahrscheinlichen Worst-Case einer Schließung der Baumwipfelpfade bis April 2021 als gesichert an.Gleichzeitig sollten, in Abhängigkeit von den behördlichen Erlassen, der im Bau befindliche Baumwipfelpfad Usedom mit einer angestrebten Eröffnung bis spätestens Frühjahr 2021 sowie die Erweiterungsprojekte im Schwarzwald und an der Saarschleife fertiggestellt werden. Zurückgestellt würden dagegen bis auf weiteres die Neubauten in Drachenbronn/Elsass und in Quebec/Kanada.In seinen Finanzschätzungen gehe Hasler bei den Bestandsobjekten nun von einer vollständigen Schließung bis einschließlich August dieses Jahres aus; aus seiner Sicht seien Baumwipfelpfade - ähnlich den Tierparks und botanischen Gärten - als Outdoor-Freizeitaktivitäten nachgerade prädestiniert, frühzeitig eröffnet zu werden. Abgesehen von der zeitlichen Verschiebung der Neubauprojekte entfalle damit der Großteil der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das laufende Geschäftsjahr 2020e.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt dementsprechend sein "buy"-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link