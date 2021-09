Börsenplätze Erlebnis Akademie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Erlebnis Akademie-Aktie:

14,20 EUR -7,79% (01.09.2021, 17:36)



ISIN Erlebnis Akademie-Aktie:

DE0001644565



WKN Erlebnis Akademie-Aktie:

164456



Ticker-Symbol Erlebnis Akademie-Aktie:

EAD



Kurzprofil Erlebnis Akademie AG:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang elf Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von ca. 60 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], in Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)],in Slowenien [Pohorje (2019)] sowie in Frankreich [Elsass (2021)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2020 besuchten insgesamt mehr als 1,8 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (01.09.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Erlebnis Akademie AG (eak) (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD).Nachdem die beiden neuen Standorte im Ostseebad Heringsdorf auf Usedom (Juni) und im französischen Drachenbronn im Elsass (Mai) planmäßig eröffnet worden seien, liege der aktuelle Fokus auf den beiden Neuerrichtungen in Kanada und Irland, deren Eröffnungen im kommenden Jahr vorgesehen seien. Sollte es zu keinen weiteren, behördlich verfügten Einschränkungen kommen, werde eak im Jahr 2022e mit dann 13 Standorten nach den Schätzungen der Analysten von deutlichen Umsatz- und Ergebnisverbesserungen profitieren und in beiden Kategorien neue Rekordwerte erzielen.Die gestern veröffentlichten Eckdaten zum ersten Halbjahr 2021 würden aufzeigen, dass die Schließungen aller nationalen und internationalen Standorte im laufenden Jahr sogar noch umfangreicher ausgefallen seien als zu Beginn der Pandemie Anfang 2020. Wiedereröffnungen seien sukzessive seit Mai möglich gewesen, der letzte Baumwipfelpfad (Schwarzwald) habe sogar erst Mitte Juni wieder eröffnet werden können. Allerdings hätten die Behörden für einzelne Standorte einschränkende Auflagen erlassen, so dass trotz fortschreitender Durchimpfung der Bevölkerung ein vollumfänglicher Betrieb aller Anlagen (inklusive der Gastronomie) auch heute noch nicht möglich sei.Infolgedessen hätten die Umsätze deutlich, das Betriebsergebnis aufgrund von staatlichen Überbrückungshilfen dagegen nur leicht unter den Vorjahreswerten und damit über den, nach den pandemiebedingten Standortschließungen sämtlicher Baumwipfelpfade möglichen Befürchtungen gelegen. Im ersten Halbjahr 2021 habe Erlebnis Akademie Konzernumsätze in Höhe von EUR 2,1 Mio. (Vj.: EUR 3,6 Mio., -40,5% YoY) und ein operatives Ergebnis (EBIT) auf Konzernebene in Höhe von EUR -2,6 Mio. (Vj. EUR -2,5 Mio.) erzielt. Sämtliche veröffentlichten Daten hätten im Rahmen der Erwartungen der Analysten gelegen, so dass sie keine nennenswerten Anpassungen ihrer kurz- und mittelfristigen Umsatz-, Ergebnis- und Cashflow-Prognosen vornehmen müssten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link