Kurzprofil Erlebnis Akademie:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (04.11.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erlebnis Akademie AG (eak) (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) nach wie vor zu kaufen.Eine nicht nur für ein Touristikunternehmen überaus bemerkenswerte Entwicklung habe bei eak das Jahr 2020 genommen. Gemäß den gestern publizierten Eckdaten zu den ersten neun Monaten 2020 hätten die Konzernumsätze mit EUR 13,7 Mio. leicht über den Vorjahreswerten von EUR 13,5 Mio. gelegen. Das operative Ergebnis (EBIT), das in der Vorabmeldung bislang nur auf AG-Ebene veröffentlicht worden sei, habe nach drei Quartalen bei EUR 1,3 Mio. und damit um 9,4% über dem vergleichbaren Vorjahreswert gelegen.Ursächlich für die deutlich besser als von vielen befürchtete Entwicklung seien nach Erachten des Analysten nicht nur die vom Vorstand zügig umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen - Kurzarbeitergeld, Gehalts- und Tantiemeverzicht -, sondern auch sehr erfreuliche Besucherzuwächse (vor allem in Deutschland), zusätzliche Umsätze aus den neu eröffneten Abenteuerwäldern sowie die seit Januar an einigen Standorten durchgeführten Preiserhöhungen gewesen. So seien an den Standorten Saarschleife, Schwarzwald und Rügen die höchsten Besucherzahlen vermeldet worden, die je in einem Juli hätten erzielt werden können. Dagegen sei es an einigen ausländischen Standorten zu langwierigeren Belastungen gekommen - so etwa am slowakischen Standort Bachledka, der bis Mitte Juni von polnischen Touristen aufgrund der Grenzschließungen nicht habe besucht werden können. Auch Standorte, deren Zugang durch die Benutzung einer Gondel erleichtert werde, seien belastet geblieben, da diese vielerorts nur unter Teilauslastung hätten befahren werden dürfen.Hasler gehe unverändert davon aus, dass eak 2021e nach einem sukzessiven Wegfall der pandemiebedingten Belastungen und der gleichzeitigen Eröffnung von zwei neuen Baumwipfelpfaden in Usedom und dem Elsass neue Höchstwerte bei den Besucherzahlen und damit auch bei den sonstigen bewertungsrelevanten Ertragsparametern erreichen werde. Nach den deutlich über seinen Erwartungen liegenden Eckdaten zur Geschäftsentwicklung nach neun Monaten 2020 hebe der Analyst sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf EUR 20,00 von EUR 18,70 je Aktie (Base Case-Szenario) an, wobei er unverändert Risikoprämien aus der COVID-19-Pandemie eingearbeitet habe.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "buy"-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. (Analyse vom 04.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link