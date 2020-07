Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

10,175 EUR +1,85% (21.07.2020, 12:20)



Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

10,19 EUR +1,70% (21.07.2020, 12:06)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (21.07.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) von 93 auf 110 SEK (Schwedische Krone).Dank einer anhaltend soliden Nachfrage nach 5G-Netzwerktechnik sei der Umsatz von Ericsson in Q2/2020 wie von Jost erwartet um 1,4% auf 55,58 (Vj.: 54,81; Analystenprognose: 55,63; Marktkonsens: 54,77) Mrd. SEK geklettert. Vor allem dank eines deutlich verbesserten Finanzergebnisses habe das Nettoergebnis sogar überraschend deutlich um 43,8% auf 2,45 (Vj.: 1,71; Analystenprognose: 2,24; Marktkonsens: 1,60) Mrd. SEK zulegen können. Darüber hinaus seien die Zielsetzungen für 2020 und 2022 bestätigt worden. Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2020 auf 4,28 (alt: 4,17) SEK erhöht (EPS 2021e: unverändert 5,26 SEK).Langfristig werde Ericsson nach Meinung des Analysten von dem hohen Investitionsbedarf der Netzbetreiber infolge von 5G profitieren. Dies verursache mittelfristig aber auch höhere Kosten für Ericsson. Zudem herrsche ein starker Konkurrenzdruck insbesondere durch die Rivalen Nokia und Huawei.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) <10% lautet unser Rating für die Ericsson B-Aktie, die zuletzt auf ein Fünfjahreshoch geklettert ist, weiterhin Halten, so Markus Jost, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 21.07.2020)Börsenplätze Ericsson-Aktie: