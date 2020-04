Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

7,574 EUR -2,14% (24.04.2020, 14:52)



Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

7,538 EUR -2,31% (24.04.2020, 14:14)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (24.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) von 90 auf 93 SEK (Schwedische Krone).Der Umsatz sei in Q1/2020 weniger stark als erwartet um 1,7% y/y gestiegen. Der Nettogewinn habe hingegen einen Rückgang um 6,9% auf 2,16 (Vj.: 2,32; Analystenerwartung: 2,64; Marktkonsens: 1,99) Mrd. SEK verzeichnet. Trotz der Corona-Pandemie habe Ericsson seine Zielsetzungen für 2020 und 2022 bestätigt. Ericsson rechne in der Corona-Krise mit einer robusten Nachfrage nach Teilen für Telekommunikationsnetze. In Q1 habe es laut Unternehmensaussagen einen begrenzten Einfluss auf das eigene Geschäft gegeben. Jedoch dürfte die Annahme strategisch wichtiger 5G-Aufträge in China in Q2 die Marge belasten, habe es geheißen. Dabei gehe es um aussichtsreiche Verträge, bei denen Ericsson höhere Rabatte einräume, weil der Wettbewerb besonders hart sei oder sich der Konzern lukrative Folgeaufträge verspreche. Die Fusion der Mobilfunker T-Mobile US und Sprint in den USA dürfte auch in Nordamerika das 5G-Geschäft insgesamt positiv beeinflussen. In Europa rechne Ericsson dagegen mit Verzögerungen beim Aufbau von 5G.Jost habe seine EPS-Prognose für 2020 auf 4,17 (alt: 4,77) SEK gesenkt. Seine EPS-Prognose für 2021 von 5,26 SEK behalte der Analyst hingegen bei.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Ericsson-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 24.04.2020)Börsenplätze Ericsson-Aktie: