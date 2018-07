Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (18.07.2018/ac/a/a)





StockholmFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) und erhöht das Kursziel von 75 auf 85 SEK (Schwedische Krone).Der Umsatzrückgang im zweiten Quartal sei nicht so stark wie erwartet ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit habe sich auch der Erlösschwund dank der deutlich verbesserten Entwicklung im Netzwerkgeschäft und der Erholung in Nordamerika im Vergleich zu den Vorquartalen signifikant reduziert. Schwächer als erwartet sei hingegen zum überwiegenden Teil die Ergebnisentwicklung in Q2 ausgefallen. Das seit einem Jahr laufende Sparprogramm sei nun abgeschlossen worden. Der Ausblick für 2018 und die langfristigen Zielsetzungen seien bestätigt worden. Angesichts der schwachen Ergebnisentwicklung habe Friebel seine EPS-Prognose für 2018 deutlich gesenkt. Mit dem heutigen Kurssprung setze sich die Kurserholung der Ericsson-Aktie fort. Aufgrund der weiterhin attraktiven Bewertung und der langfristigen Wachstumsperspektiven bleibe Friebel bei seiner Kaufempfehlung für das Papier des schwedischen Unternehmens.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Ericsson-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 75 auf 85 SEK angehoben. (Analyse vom 18.07.2018)Börsenplätze Ericsson-Aktie: