Viele Investoren haben aufgrund technologischer Verbesserungen und eines gewissen Vertrauens in das Entwicklungsteam Interesse an Cardano gezeigt.



Wie die meisten Kryptowährungen erlebte die ADA-Münze jedoch im ersten Quartal 2018 die volle Wirkung des fallenden Marktes.



In der letzten Zeit ist Cardano jedoch erneut ein Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit geworden, da der Durchschnittskurs fast aller Kryptowährungen leicht ansteigt. Wenn Sie schnell Cardano kaufen möchten, gibt es zur Zeit viele Plattformen, die diesen Service anbieten. Heute (11. Februar 2021) beträgt der ADA-Kurs 0,9209 USD.



Warum Cardano eine gute Investition sein kann

Trotz der Tatsache, dass Cardano erst im Jahr 2017 eingeführt wurde, wird seit 2015 an der Entwicklung seiner Plattform gearbeitet. Mit diesem Ansatz und einem erfahrenen Team können Sie sicher sein, dass Cardano noch lange auf der Liste der gängigen Kryptowährungen bleibt.



Hier sind nur einige der Faktoren, die Vertrauen in ihre Zukunft schaffen:



Starkes und erfahrenes Team

Das Projekt wird von drei vielversprechenden Organisationen unterstützt, die über einen riesigen Pool an Erfahrung, Wissen und Ressourcen verfügen, um die Entwicklung dieser Kryptowährung zu unterstützen.





Das Projekt wird von drei vielversprechenden Organisationen unterstützt, die über einen riesigen Pool an Erfahrung, Wissen und Ressourcen verfügen, um die Entwicklung dieser Kryptowährung zu unterstützen. Verbesserte Technologie

Im Gegensatz zu Bitcoin und Litecoin, bei denen es sich nur um digitale Währungen handelt, bietet Cardano eine vollständige Plattform für die Erstellung dezentraler Anwendungen und Smart Contracts.





Im Gegensatz zu Bitcoin und Litecoin, bei denen es sich nur um digitale Währungen handelt, bietet Cardano eine vollständige Plattform für die Erstellung dezentraler Anwendungen und Smart Contracts. Sicherheit

Viele Blockchain-Projekte sind mit dem Problem aller Kryptowährungen konfrontiert, dass die Sicherheit leidet, wenn die Anzahl der Münzen steigt. Bei dieser Kryptowährung ist dies kein Problem, da ihre Technologie es ermöglicht, mit dem Ouroboros-Protokoll ein hohes Maß an Sicherheit und Skalierbarkeit zu erreichen.





Viele Blockchain-Projekte sind mit dem Problem aller Kryptowährungen konfrontiert, dass die Sicherheit leidet, wenn die Anzahl der Münzen steigt. Bei dieser Kryptowährung ist dies kein Problem, da ihre Technologie es ermöglicht, mit dem Ouroboros-Protokoll ein hohes Maß an Sicherheit und Skalierbarkeit zu erreichen. Wallet

Cardano bietet seine eigene sichere Wallet namens Daedalus an. Hier können Sie Ihre ADA-Münzen aufbewahren.



Sie arbeiten derzeit an der Verbesserung des Designs von Daedalus und möchten die Integration in Anwendungen von Drittanbietern über die API vereinfachen. (11.02.2021/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Sie haben bestimmt schon mal über Cardano gehört, da über diese Kryptowährung in letzter Zeit in der Kryptowelt immer mehr gesprochen wurde. Cardano wurde im September 2017 eingeführt und ist eine Kryptowährung, die mit einer Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar schnell ihren Platz unter den 10 größten Kryptowährungsprojekten einnahm.Cardano ist wie Ethereum eine Plattform für die Entwicklung dezentraler Anwendungen und intelligenter Verträge. Genau wie Ethereum für Transaktionen auf der Ethereum-Plattform verwendet wird, verwendet Cardano dafür seine ADA-Münze.Wie Sie auf Bild unten sehen können, ist Cardano eine Kryptowährung, die erst im Oktober 2017 eingeführt wurde.Dies entspricht einer Kapitalrendite von 6.000% in etwas mehr als 3 Monaten. Im gleichen Zeitraum stieg die Marktkapitalisierung von 0,56 Mio. USD auf massive 30 Mrd. USD.