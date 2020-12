Bei den Kapitalmarkttagen habe der Automobilzulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) (+2,9%) angekündigt, mittelfristig 5 bis 8% wachsen zu wollen bei einer EBIT-Marge von 8 bis 11%.



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) (+1,6%) habe angekündigt, den Wachstumsbereich Wasserelektrolyse zum Kerngeschäft zu machen und trenne sich nicht von der Tochtergesellschaft thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers.



Wenig erfreut hätten sich Investoren über den Börsengang von Contextlogic (ISIN: US21077C1071, WKN: A2QKC4, Ticker-Symbol: 5ZZ) gezeigt. Die Aktie sei 5,2% unter dem Ausgabepreis gestartet und habe den ersten Handelstag 16% niedriger beendet.



Der Anbieter von Jagdausrüstung American Outdoor (ISIN: US02875D1090, WKN: A2QA0E, NASDAQ-Ticker-Symbol: AOUT) sei wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Aktie habe 11% im Plus geschlossen. (17.12.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zwei in Summe EUR 700 Mio. schwere Klagen gegen die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bezüglich der Postbank-Übernahme wurden gestern abgelehnt, da keine belastbaren Anhaltspunkte gefunden wurden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) habe eine klinische Studie in Phase 3 gestartet, um das Medikament Semaglutid zur Behandlung von frühem Alzheimer zu testen. Die Aktie sei um 3% gestiegen.