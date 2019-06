Hamburg (www.aktiencheck.de) - In den USA lag der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe mit 52,1 Punkten erneut unter dem Vormonatswert von 52,8 Punkten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



In Deutschland habe das ifo-Geschäftsklima in der Vorwoche nicht nur das bekannt schwache Bild der Industrie gezeichnet, sondern habe auch in der Dienstleistungskomponente deutlich nachgegeben. Zusammen mit der um 60.000 unerwartet gestiegenen Arbeitslosenzahl - von denen nur ca. die Hälfte auf eine veränderte Datenerhebung zurückzuführen sei - steige die Sorge um die wichtigste verbliebene Konjunkturstütze: den Konsum. Im Zuge dessen sei die Rendite einer 10-jährigen Bundesanleihe sogar unter den Tiefstand von Oktober 2016 gerutscht und habe bei -0,2 Prozent p.a. gelegen.



In dieser Woche liege der Fokus auf den April-Auftragseingängen der Industrie in den USA und Deutschland sowie der deutschen April-Industrieproduktion und dem EZB-Zinsentscheid. Eine deutliche Trendwende an den internationalen Kapitalmärkten könnte derzeit nur eine positive Nachricht in puncto Handelskonflikte bringen. Diese sei kurzfristig aber kaum zu erwarten. (04.06.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.