Bonn (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum der Eurozone hat sich im Schlussquartal 2019 von 0,3 auf 0,1 Prozent verlangsamt - das ist der schwächste Wert seit Anfang 2013, berichten die Analysten von Postbank Research.



Für Deutschland, die größte Volkswirtschaft des Währungsraums, stünden die offiziellen Daten noch aus, es sei aber von einem vergleichbaren Wachstum auszugehen. Sorgen würden jedoch die Nummer 2 und 3 dieser Rangliste bereiten. In Frankreich sei das BIP überraschend um 0,1 Prozent geschrumpft, Italien habe mit einem Minus von 0,3 Prozent das schlechteste Ergebnis in knapp sieben Jahren verbucht. Unter den Top 4 wisse nur Spanien (+0,5 Prozent) weiterhin zu überzeugen. Derzeit sehe es nicht so aus, dass sich das Wachstumsbild kurzfristig klar verbessere. Zumindest würden die bislang verfügbaren Konjunkturindikatoren trotz kleinerer Lichtblicke bislang keine entsprechenden Signale senden.



Hierzulande sorge weiterhin die Rezession in der Industrie für Abwärtsdruck, in Italien bleibe die politische Lage trotz des vorläufigen Fortbestands der Regierungskoalition in Rom fragil und in Frankreich würden die Gelbwestenproteste gegen diverse Reformen der Sozialsysteme kein Ende nehmen. In diesem Umfeld rechne die Deutsche Bank trotz einer moderaten Konjunkturbeschleunigung im Jahresverlauf für 2020 nur mit einem verhaltenen EWU-Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent zum Vorjahr. Trotz der enttäuschenden Daten habe sich der Euro gegenüber dem US-Dollar zum Wochenschluss moderat fester präsentiert. (03.02.2020/ac/a/m)



