Sektorseitig hätten sich in Europa vor allem die Banken stark gezeigt, welche im Aggregat ein Plus von 3,0% verbucht hätten. Noch deutlicher habe der Automobilsektor (+3,2%) zulegen können. Am schwächsten habe - bezogen auf den STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - wegen der rückläufigen Ölpreise der Energiesektor (-1,0%) abgeschnitten.

In den USA seien die Leitindices nach einem anfänglich festeren Start im Tagesverlauf in den negativen Bereich abgerutscht. Schwächer gezeigt hätten sich wegen des rückläufigen Ölpreises auch in Übersee vor allem die Energietitel, welche auf Ebene des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) rund 3,9% abgegeben hätten. Fester habe dagegen der Finanzsektor (+1,5%) notiert, wo am morgigen Mittwoch seitens der US-Notenbank FED die erste Zinserhöhung seit 2018 erwartet werde. Wegen der in den USA bereits erfolgten Umstellung auf Sommerzeit starte der Handel an der Wall Street in dieser Woche nach der europäischen Zeit eine Stunde früher als gewöhnlich.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japan fester handele, würden die chinesischen Leitindices im tiefroten Bereich notieren. Auch gestern seien die Aktien von chinesischen Unternehmen mit US-Listung abermals abgestraft worden. Neben der Angst vor einem Delisting komme auch die Zurückhaltung Chinas bei Russland-Sanktionen dazu. Damit geselle sich neben der bisher schon bestehenden Sorge um mögliche Eingriffe seitens der chinesischen Regierung auch das geopolitische Risiko, was die ADRs von Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) (-10,3%), Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) (-9,3%), JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) (-10,5%) etc. auf Tauchstation geschickt habe.

Weiters würden auch die wieder steigenden COVID-19-Infektionszahlen die Stimmung an Chinas Börsen belasten, welche bereits Produktionsunterbrechungen und Lockdowns in einzelnen Städten zur Folge gehabt hätten.



Die Ölpreise seien gestern, angesichts der zumindest wahrgenommenen geopolitischen Entspannung, wieder unter Druck gestanden. Während Russland weiterhin Öl und Gas an "unfreundliche Staaten" liefere, könnte durch einen vom Markt erhofften Wegfall der US-Sanktionen gegen Venezuela zusätzliches Öl auf dem Markt kommen. Gold habe sich zuletzt ebenfalls schwächer gezeigt und notiere heute Morgen bei rund USD 1.930 je Unze. (15.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa starteten fast allesamt mit deutlich positiven Vorzeichen in die neue Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für Entspannung habe die diplomatische Annäherung zwischen Russland und der Ukraine gesorgt. Bei dem per Videokonferenz abgehaltenen Gespräch hätten die Parteien ihre festgelegten Positionen ausgetauscht. Im Kern fordere Russland die Anerkennung der Halbinsel Krim als russisches Territorium sowie die ostukrainischen Separatistengebiete als unabhängige Staaten und einen Nicht-NATO-Beitritt der Ukraine. Weiters sei die Möglichkeit eines Gesprächs auf höchster Ebene ausgelotet worden, auf welches der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dränge. Allerdings sei die Videokonferenz zur Abklärung "individueller Definitionen" unterbrochen worden und solle heute fortgesetzt werden. Vom Verlauf der mittlerweile vierten Verhandlungsrunde hänge auch die weitere Aktienmarktentwicklung ab. Aktuell schienen sich die Anleger an jeden Strohhalm zu klammern. Die Nachhaltigkeit der jüngsten Erholung richte sich aber sehr danach, ob den diplomatischen Gesprächen auch eine Waffenruhe folge. Die Kampfhandlungen würden derweil ungebrochen weiter gehen.