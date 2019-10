Neben der US-amerikanischen Landwirtschaft werde der Finanzsektor am meisten von der Öffnung des chinesischen Markts profitieren. Der Finanzmarkt in China sei fast so groß wie der in den USA, was bedeutende Wachstumschancen für US-Unternehmen darstelle. US-Finanzunternehmen hätten im Allgemeinen einen guten Ruf und einige von ihnen hätten bereits eine gute Markenbekanntheit in China. Sobald der Deal unter Dach und Fach sei, würden sie deutlich profitieren können.



Der Technologiesektor befinde sich aufgrund ungelöster Streitpunkte immer noch in der Schwebe. Die Huawei-Frage sei separat vom Handelsabkommen behandelt worden und die Experten von Vontobel Asset Management würden bezweifeln, dass es hier in naher Zukunft einen Durchbruch geben werde. Auch längerfristig werde diese Angelegenheit immer wieder Anlass für Reibereien geben. Allerdings seien nicht alle Unternehmen gleichermaßen betroffen. Einige Unternehmen, wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), sollten in der Lage sein, trotz anhaltender Unsicherheiten gut zu performen. Trotzdem sei es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Auseinandersetzungen beider Länder im Technologiesektor andauern würden und dass das zugrunde liegende Problem nicht wirklich gelöst werden könne.



Obwohl der zyklische Druck in vielen Teilen der Welt nach wie vor hoch sei, bremse das Abkommen ein Abrutschen der chinesischen und der US-amerikanischen Wirtschaft in eine Rezession. Die Inhalte des Abkommens seien weitreichend. Der Abschluss reduziere die Unsicherheiten in der Welt. Die Märkte würden zwar etwas Zeit brauchen, um die positiven Auswirkungen anzuerkennen. Doch auch Europa sollte von der Reduzierung der Downside-Risiken profitieren können. Für die Schwellenländer dürfte es eine Erleichterung bedeuten, dass das Downside des Renminbi reduziert werde.



Der Druck auf die Zentralbanken, die Märkte mit Liquidität zu versorgen, sei zwar nach wie vor hoch. Allerdings könnten sie die Weltwirtschaft nicht allein retten. Eine wirkliche Erholung des Wachstums erfordere eine Neubewertung der Risiken durch die Unternehmen und Haushalte der Realwirtschaft. Die Einigung vom Wochenende mache schon mal einen guten Anfang, indem sie Downside-Risiken reduziere, was eine Voraussetzung dafür sei, dass viele Unternehmen wieder mit Investitionen beginnen würden. Anstatt sich auf die Liquiditätsschwemme der Zentralbanken zu verlassen, sollten Investoren Unternehmen mit echten Wettbewerbsvorteilen bevorzugen, die sich auch in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld gut schlagen würden. (14.10.2019/ac/a/m)







Am vergangenen Wochenende hätten sich die USA und China auf die Ausarbeitung eines Interimsabkommens geeinigt, das ein erster Schritt zur Beilegung eines langwierigen und wirtschaftlich schädlichen Handelsstreits sein könnte. Es handle sich um ein umfassendes Abkommen zwischen beiden Ländern, das ein breites Spektrum von Themen abdecke, zu denen u.a. der Schutz des geistigen Eigentums und die Öffnung des chinesischen Finanzdienstleistungssektors zählen würden. Die Einigung sei zwar noch nicht in trockenen Tüchern, ihre geopolitische Bedeutung könne jedoch kaum bestritten werden. Obwohl es immer noch viele Unsicherheiten gebe, seien die Experten von Vontobel Asset Management zuversichtlich, dass die zunächst mündlich getroffenen Vereinbarungen zeitnah formell umgesetzt und auch von Dauer sein würden. Vieles hänge letztlich davon ab, ob die Vereinbarungen der ersten Verhandlungsphase weiterhin Bestand haben würden, sollte die zweite Verhandlungsphase in Zukunft keine Fortschritte machen. Da jedoch für beide Länder wirtschaftlich viel auf dem Spiel stehe, sei es in ihrem eigenen Interesse, in den nächsten Wochen eine formelle Einigung zu erzielen, anstatt eine unkontrollierte Verschlechterung der Beziehung in Kauf zu nehmen.