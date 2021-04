Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (28.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solar-Highflyers Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Minus von mehr als 15 Prozent zähle die Aktie von Enphase am Mittwoch zu den schwächsten Werten an der Börse. Der Wechselrichter-Spezialist habe gestern nach Börsenschluss mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal enttäuscht und gerade beim Gewinn die Erwartungen verfehlt. Die jüngste Erholung der Aktie sei damit wieder beendet.Im ersten Quartal sei Enphase auf einen Umsatz von 302 Millionen Dollar gekommen und habe dabei 0,22 Dollar Gewinn je Aktie erzielt. Bei den Erlösen sei zwar nur mit 293 Millionen Dollar gerechnet worden, allerdings habe der Gewinn deutlich unter den erwarteten 0,45 Dollar je Aktie gelegen.Auch mit dem Ausblick habe Enphase enttäuscht. Für das laufende zweite Quartal erwarte der Konzern einen Umsatz von 300 bis 320 Millionen Dollar. Experten hätten mit 320,9 Millionen Dollar gerechnet und damit sogar über dem oberen Ende der Prognosespanne gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: