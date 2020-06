Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

41,00 EUR +0,47% (19.06.2020, 11:14)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

45,72 USD +17,11% (18.06.2020, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (19.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar-Highflyers Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Am Mittwoch sei Enphase Energy nach einer Short-Attacke deutlich unter Druck gekommen. 26 Prozent habe die Aktie nach Betrugsvorwürfen des Shortsellers Prescience Point Capital Management verloren. Am Donnerstag habe sich der Titel aber wieder etwas erholt und habe 17 Prozent zulegen können. Es bleibe spannend.Enphase bekomme Unterstützung vonseiten der Analysten. Der Report weise eine "Zahl von Ungenauigkeiten" auf, meine Cowen-Experte Jeffrey Osborne. Durch den fortlaufenden Produktzyklus könnten "die Kosten reduziert werden". Der Rücksetzer durch die Short-Attacke sei deshalb eine Kaufgelegenheit.Philip Shen von der Investmentbank Roth bezeichne den Prescience-Point-Bericht laut Bloomberg ebenfalls als "trügerisch". Er zeige sich beeindruckt von Enphases Fähigkeit Cash zu generieren und sehe keine Hinweise auf aufgeblasene Umsätze und Margen. Den starken Cash-Flow, die neue Produktpipeline und internationales Wachstum nenne auch Martin Mally von Johnson Rice, der die Aktie weiter zum Kauf rate.Die Enphase Energy-Aktie eignet sich deshalb vorerst nur für hartgesottene Spekulanten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link