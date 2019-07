Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

17,90 EUR -0,06% (09.07.2019, 14:25)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

19,97 USD +1,68% (08.07.2019)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (09.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das erste Halbjahr habe sich für Anleger gut entwickelt. Der DAX habe in diesem Zeitraum über 18 Prozent klettern können. Es gebe aber Aktien, die den Markt noch deutlich outperformt hätten. Genau diese Werte suche das TSI-USA-System und sei dabei fündig geworden. Enphase Energy habe seit Jahresbeginn über 325 Prozent zugelegt.Das Unternehmen, das sich auf Hardware für Solaranlagen wie Wechselrichter spezialisiere, habe in der letzten Zeit einiges richtig gemacht. Nachdem Enphase Energy Jahre damit verbracht habe, mit seinen Schulden zu kämpfen, sei 2018 die Wende gekommen. Die neuen Mikrowechselrichter der Generation IQ 7 seien bei den Kunden sehr gut angekommen. Die habe im Gesamtjahr 2018 zu einem Gewinn von 1,6 Millionen Dollar geführt.Nun habe Enphase Energie im ersten Quartal 2019 bereits ein Betriebsergebnis von 7,1 Millionen Dollar aufweisen können. Das gute Ergebnis habe dafür gesorgt, dass der operative Cashflow gegenüber dem Vorjahr um 407 Prozent auf über 17 Millionen Euro gesteigert worden sei.Sollte diese nun überwunden werden, ist der Weg nach oben frei, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link