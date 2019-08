Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

29,91 USD +6,25% (01.08.2019, 16:13)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (01.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Die Enphase Energy-Aktie sei nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen um über 30% nach oben geschossen. Das Unternehmen habe im zweiten Quartal beeindruckende Ergebnisse erzielt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten deutlich gesteigert werden können.Mit den starken Zahlen sei es Enphase Energy gelungen einen deutlichen Satz nach oben zu machen und die Dynamik deutlich zu beschleunigen. Gewinnmitnahmen könnten aber zu vorübergehenden Rücksetzern führen, diese sollten allerdings nicht abschrecken. Die Enphase Energy-Aktie besitze insgesamt einen intakten Trend, so Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2019)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:27,285 EUR +7,53% (01.08.2019, 16:27)