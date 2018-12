ISIN Engie-Aktie:

Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (18.12.2018/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Engie-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) charttechnisch unter die Lupe.Im Verlauf der jüngsten Marktkorrektur hätten defensive Sektoren ihre Stärken ausgespielt. Dazu würden traditionell auch die Versorger zählen. Im Ratio-Chart zwischen dem STOXX Europe 600 Utilities und dem STOXX Europe 600 liege beispielsweise eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Dieses Muster führe die Analysten direkt zu der Engie-Aktie, denn dieses Phänomen ergebe sich hier möglicherweise in doppelter Hinsicht. Zunächst einmal bilde sich auf Quartalsbasis ein "Hammer"-Umkehrmuster. Wenn Anleger die Zeitebene auf den Wochenchart herunterbrechen würden, dann gestalte sich dieses Candlestickumkehrmuster als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation - definiert durch die Tiefs bei 12,08/11,31/11,94 EUR. Demnach habe die letzte Woche den Sprung über die Nackenlinie der unteren Umkehr gebracht, so dass die Trendwende vollzogen sein dürfte. Rein rechnerisch ergebe sich nun ein Anschlusspotenztial bis rund 13,30 EUR. Die entscheidende Frage sei aber, ob die beschriebene kleine Bodenbildung nicht gleichzeitig Teil eines größeren unteren Umkehrprozesses sei. Gemeint sei der potenzielle Doppelboden bei 10,77/11,31 EUR, der bei Notierungen oberhalb der 15er-Marke Realität wäre. In jedem Fall sorge die SKS-Formation dafür, dass diese langfristige Perspektive an Konturen gewinne, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:12,865 EUR -0,35% (17.12.2018, 17:35)Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:12,865 EUR -0,31% (22.11.2018, 17:37)