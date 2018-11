Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:

12,30 EUR +0,20% (09.11.2018, 09:26)



Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

12,31 EUR +0,29% (09.11.2018, 10:26)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie SA:



Engie SA (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) ist eine internationale Unternehmensgruppe, die im Bereich Energieversorgung mit Strom und Erdgas international tätig ist. Als einer der größten Energieversorger weltweit ist sie in der Erschließung und Produktion von Erdgas, der Erzeugung von Strom, der Energiebeschaffung und dem Energiehandel wie auch im Infrastrukturmanagement engagiert. Dazu kommen Umweltprojekte und -angebote wie Wasserversorgung und Abfallwirtschaft. Das Unternehmen ist auf allen Kontinenten der Welt tätig. Mit einer Beteiligung von über 35 Prozent ist der französische Staat Hauptaktionär der Gesellschaft. (09.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Erkan Aycicek, CEFA und Senior Investment Analyst von der LBBW:Erkan Aycicek, CEFA und Senior Investment Analyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie SA (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF).Das ausgewiesene EBITDA habe einen Rückgang gegenüber Vorjahr von 0,3% (organisch +5%) auf 6,5 Mrd. EUR gezeigt. Das EBITDA habe einen negativen Wechselkurseffekt enthalten, der insbesondere auf die Abwertung des Brasilianischen Real- und US-Dollar gegenüber dem Euro zurückzuführen gewesen sei. Zudem habe es einen negativen ScopeEffekt enthalten, der vor allem aus dem Verkauf des Kohlekraftwerks Loy Yang B in Australien Anfang 2018 resultiert habe. Das Operative Ergebnis habe bei 3,5 Mrd. EUR und somit auf Vorjahresniveau gelegen.Der berichtete Cash Flow from Operations (Unternehmensdefinition, nach Zinsen) habe bei 4,7 Mrd. EUR (Vj: 5,3 Mrd. EUR) gelegen. Mithilfe der Veräußerungserlöse in Höhe von 4,2 Mrd. EUR hätten die Investitionen von 5,7 Mrd. EUR und die Dividende von 1,5 Mrd. EUR finanziert werden können.Die vom Unternehmen berichtete Nettoverschuldung (ohne Rückstellungen) habe bei 20,6 Mrd. EUR gelegen, rund 1,9 Mrd. EUR unter dem Wert zum FY 2017 (22,5 Mrd. EUR). Die Finanzkennzahlen lägen mit einer Ratio Net Debt/EBITDA von 2,25x weiterhin deutlich unterhalb der Zielgröße von 2,5x und würden sich leicht zum Gesamtjahr 2017 verbessert zeigen, als 2,26x zu Buche gestanden hätten.Erkan Aycicek, CEFA und Senior Investment Analyst der LBBW, stuft die Aktie von Engie mit "kaufen" ein. Das Kursziel sei von 16,50 auf 15 EUR gesenkt worden. (Analyse vom 08.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Engie-Aktie: