Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

13,225 EUR -1,12% (12.04.2019, 15:33)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (12.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) von 14,30 Euro auf 14,50 Euro.Ein von Engie geführtes Konsortium (Engie: 32,5%; 68,7%ige Engie-Tochter Engie Brasil Energia: 32,5%; CDPQ: 35%) habe den Zuschlag für einen Anteil von 90% am brasilianischen Gastransportbetreiber TAG (4.500 km; EBITDA Gj. 2018: 4,4 Mrd. BRL) bekommen (Petrobras-Anteil sinke von 100% auf 10%). Der Kaufpreis liege bei 8,6 Mrd. USD (7,7 Mrd. Euro). Engie halte direkt und indirekt 49,3% an TAG und werde folglich den Gastransportbetreiber als Beteiligung (at-Equity) bilanzieren. Engie erwarte in den ersten beiden Jahren nach Abschluss der Transaktion einen Ergebnisbeitrag von TAG zum bereinigten Nettoergebnis von jeweils 100 bis 110 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung des Engie-Konzerns werde sich durch die Transaktion um 1,5 Mrd. Euro erhöhen. Jedoch habe der Versorger seit der letzten Kommentierung des Analysten die Desinvestition des thailändischen Stromproduzenten Glow (69,1% für 2,6 Mrd. Euro) vollzogen.Die TAG-Transaktion sei konform mit der Strategie von Engie (Brasilien sei einer der Zielmärkte, stärkere geographische Diversifizierung (EBITDA-Verteilung Gj. 2018 (Frankreich: 50%, Lateinamerika: 17%); mehr reguliertes/stabiles Geschäft). Den Transaktionsmultiplikator (EV/EBITDA: 8) erachte der Analyst für angemessen. Seine Prognosen hätten vorerst Bestand.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Engie-Aktie (YTD: +7%) weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 12.04.2019)Börsenplätze Engie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:13,285 EUR -0,67% (12.04.2019, 13:03)