- In einem eher schwierigen Umfeld für das Gewinnwachstum hätten die Experten von J.P. Morgan Asset Management einen ausgewogeneren Ausblick auf die Aktienmärkte, die aber nach wie vor gute Investmentgelegenheiten bieten würden, vor allem im Vergleich mit anderen Anlageklassen.



- Generell würden Aktien im historischen Vergleich angemessen bewertet bleiben. Ein Engagement in Aktien zahle sich für Anleger real weiterhin aus.



- J.P. Morgan Asset Management sehe Ertragspotenzial in verschiedenen Regionen, von China bis Europa, und sehe Chancen bei wachstumsstärkeren Unternehmen, die nachhaltige Gewinne und Cash erwirtschaften würden.



- Die Handelskonflikte würden das größte Risiko für den Ausblick von J.P. Morgan Asset Management bleiben, da Beeinträchtigungen im globalen Handel die Unternehmensgewinne und Aktienkurse belasten könnten. (21.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte werfen seit Jahresbeginn robuste Erträge ab, die aber lediglich die sehr schwache Performance vom Ende des vergangenen Jahres wettmachen, so Paul Quinsee, Global Head of Equities bei J.P. Morgan Asset Management.Seit Anfang 2018 hätten die Aktienkurse in den USA größtenteils seitwärts tendiert, in Europa und Asien hätten sie nachgegeben. Das Gewinnwachstum habe sich verlangsamt und die Handelskonflikte seien stärker in den Fokus gerückt. Weltweit würden Aktienfonds durchweg schwache Mittelflüsse verzeichnen. Aktienanleger würden trotzdem nicht nur düsteren Zeiten entgegensehen.