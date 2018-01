Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brentölpreis handelt bei knapp 68 USD je Barrel in Schlagdistanz zum gestern verzeichneten 2,5-Jahreshoch, berichten die Analysten der Commerzbank.



Gleiches gelte für WTI mit knapp 62 USD je Barrel. Die US-Rohöllagerbestände seien in der letzten Woche laut US-Energieministerium um 7,4 Mio. Barrel gesunken. Damit sei der Rückgang stärker ausgefallen als am Vortag vom API berichtet. Hauptverantwortlich hierfür sei eine deutlich gestiegene Rohölverarbeitung gewesen, die fast das Rekordniveau vom August 2017 erreicht habe. Um Steuern zu sparen, bestehe für die US-Raffinerien am Jahresende der Anreiz, mehr Rohöl zu verarbeiten. Als Folge seien die Benzinbestände um 4,8 Mio. Barrel, die Destillatebestände sogar um 8,9 Mio. Barrel gestiegen. Somit sei es lediglich zu einer Verlagerung der Bestände von Rohöl zu Ölprodukten gekommen.



Entsprechend verhalten sei auch die Preisreaktion bei Rohöl ausgefallen, während die Preise für Ölprodukte unter Druck geraten seien. Die Prognose anhaltend eisiger Temperaturen im Nordosten der USA sollte die Crackspreads für Heizöl/Diesel wieder steigen lassen. Aktuell sei Heizöl in den USA wegen der extremen Temperaturunterschiede zu Europa ca. 5 USD je Barrel teurer als Gasöl in Europa. Dies erkläre auch, warum derzeit Mitteldestillate von Europa in die USA geliefert würden und nicht wie sonst üblich umgekehrt. Der Abbau der Rohölvorräte in den USA sei inzwischen weit vorangekommen. Vom Rekordhoch Ende März 2017 seien sie um 111 Mio. Barrel gesunken und lägen inzwischen auf dem niedrigsten Niveau seit September 2015. Der Lagerabbau im vierten Quartal sei mit 40 Mio. Barrel sogar der stärkste seit 15 Jahren gewesen. (05.01.2018/ac/a/m)