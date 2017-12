Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die OPEC und 10 weitere Nicht-OPEC-Länder einschließlich Russland haben sich gestern bei ihrem Treffen in Wien darauf verständigt, die Produktionskürzungen um weitere neun Monate bis Ende 2018 zu verlängern, so die Analysten der Commerzbank.



Die Lage solle beim nächsten OPEC-Treffen am 22. Juni neu bewertet werden. Die OPEC halte sich somit die Option eines früheren Ausstiegs aus den Kürzungen offen. Zudem würden Nigeria und Libyen in das Kürzungsabkommen einbezogen. Beide Länder hätten zugesagt, im nächsten Jahr nicht mehr zu fördern als das Maximum in diesem Jahr. Dies bedeute für Nigeria ca. 1,8 Mio. Barrel pro Tag und für Libyen ca. 1 Mio. Barrel pro Tag. Eine nennenswerte Auswirkung auf die OPEC-Produktion dürfte dies nicht haben, da beide Länder ohnehin kaum mehr produzieren könnten. Die Ölpreise hätten anders als bei den letzten beiden OPEC-Sitzungen kaum auf die gestrigen Beschlüsse reagiert.



Brent handele heute früh nach dem Kontraktwechsel bei 63 USD je Barrel, WTI bei 57,6 USD je Barrel. Die Analysten seien weiter davon überzeugt, dass die Ölpreise in den kommenden Monaten unter Druck geraten würden. Der saudi-arabische Energieminister al-Falih habe gestern auf der Pressekonferenz eingeräumt, dass die Lagerbestände in den nächsten drei bis vier Monaten aufgrund der nachfrageschwachen Zeit nicht weiter fallen würden. Auf Basis der aktuellen Schätzungen der Internationalen Energieagentur dürfte es sogar zu einem Lageraufbau kommen. Dies dürfte zu Verkäufen bei den spekulativen Finanzanlegern führen. Zudem lege die US-Rohölproduktion kontinuierlich zu. Im September sei sie laut US-Energiebehörde um 290 Tsd. auf 9,48 Mio. Barrel pro Tag gestiegen. Auf Wochenbasis liege sie auf einem Rekordniveau von fast 9,7 Mio. Barrel pro Tag. (01.12.2017/ac/a/m)





