Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. (18.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der italienische Versorger Enel habe sich anlässlich der Jahresergebnispräsentation entspannt gezeigt. Mit einem Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 19,2 Mrd. sei man fast am oberen Ende der eigenen Prognose angelangt und habe auch die Markterwartungen von EUR 18,8 Mrd. übertroffen. Das Nettoergebnis sei im Jahresvergleich um 8% auf EUR 5,6 Mrd. gestiegen, was ebenfalls über den Konsensusschätzungen gelegen habe.Das Management sehe das Unternehmen gut und global ausreichend diversifiziert aufgestellt, um als integrierter, grün ausgerichteter Versorger stetig zu wachsen und weiter Dividenden auszuzahlen. Enel habe keine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr gegeben; der letzte Zielwert, der am Kapitalmarkttag 2021 präsentiert worden sei, habe bei einem EBITDA von EUR 21,0 bis 21,6 Mrd. im Jahr 2024 gelegen. Der Markt sehe dies als machbar an und die hohen Strompreise der letzten Monate sollten dies auch massiv unterstützen.Enel habe sich auch vage zur Russland-Tochter geäußert, die jedoch nur weniger als 1% des Umsatzes und des EBITDA ausmache. Man wolle nicht weiter investieren und sich die nächsten Monate die strategischen Optionen ansehen. Auch ein Engagement im Flüssiggasbereich habe man nicht geplant, man würde sogar das 8 Mrd. Kubikmeterprojekt für einen LNG-Terminal in Italien, das in einer Schublade schlummere, verkaufen. Für den global agierenden Versorger, bei dem der Heimmarkt nur noch die Hälfte der Umsätze und etwas mehr als ein Drittel des EBITDA ausmache, stehe der weltweite Ausbau der erneuerbaren Energien eindeutig im Mittelpunkt.Unsere letzte Empfehlung lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, zur Enel-Aktie. (Analyse vom 18.03.2022)Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.