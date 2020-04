XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,035 EUR -1,76% (03.04.2020, 11:00)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,065 EUR -1,30% (03.04.2020, 12:04)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (03.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der Versorger habe die Ziele für das Gesamtjahr 2019 leicht übertroffen (operatives EBITDA) bzw. erfüllt (operatives/bereinigtes Nettoergebnis). Der Dividendenvorschlag für 2019 (0,328 Euro/Aktie) entspreche der Dividendenpolitik, habe damit (leicht) über der Analystenerwartung (0,325 Euro) und der Mindestdividende (0,32 Euro) gelegen.Trotz der Covid-19-Pandemie habe Enel die Ergebnisziele sowie die Dividendenpolitik für 2020 bis 2022 bestätigt. Damit biete Enel nach Ansicht des Analysten weiterhin eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Visibilität der zukünftigen Geschäftsentwicklung bei gleichzeitig überdurchschnittlichem Gewinn- und Dividendenwachstum. Bisher habe der Versorger unter Führung von CEO Starace (seit Mai 2014) - allerdings auch in deutlich einfacheren Zeiten als aktuell - die selbstgesteckten Ziele mindestens erfüllt.Die Dividendenrendite (u.a. 2020e: 5,8%; 2021e: 6,3%) sei nach Meinung des Analysten attraktiv, dies könne sich aber auch schnell ändern (z.B. Dividendenausfall bei Konkurrent Engie). Die politischen Risiken in wichtigen Märkten des Versorgers seien nach Erachten des Analysten durch die Covid-19-Pandemie (u.a. Haushaltssanierung) gestiegen.