XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

7,562 EUR +0,73% (04.06.2020, 16:21)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

7,55 EUR +0,61% (04.06.2020, 16:30)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (04.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) von "kaufen" auf "halten" herab.Die Situation bezüglich der Covid-19-Pandemie habe sich in den zwei für Enel wichtigen Ländern Italien und Spanien verbessert. Zudem beabsichtige die EU-Kommission ein milliardenschweres Konjunkturpaket mit "grünem Anstrich", deren Hauptnutznießer Italien und Spanien sein würden. Die Aufstockung bei der Tochter Enel Americas (um 5 Pp auf 62,3%) begrüße Diermeier, da in Lateinamerika strukturellbedingt ein überdurchschnittliches (im Vergleich zum Gesamtkonzern) Ergebniswachstum zu erwarten sei. Im Rahmen seiner ESG-Strategie wolle der Versorger zwei Kohlekraftwerke in Chile vorzeitig schließen. Daraus könnten sich laut den Unternehmensangaben Wertberichtigungen bis zur Höhe des Nettobuchwertes (ca. 790 Mio. Euro) ergeben. Dies wäre nach Meinung des Analysten bilanziell verkraftbar.Enel biete nach Erachten von Diermeier weiterhin eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Visibilität der zukünftigen Geschäftsentwicklung bei gleichzeitig überdurchschnittlichem Gewinn- und Dividendenwachstum. Die Dividendenrendite (2020e: 4,7%; 2021e: 5,1%) sei seines Erachtens attraktiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Enel-Aktie (Aufwärtspotenzial: wegen Kursanstieg und trotz Kurszielerhöhung <15%) von "kaufen" auf "halten" herunter. Das Kursziel werde von 7,10 Euro auf 7,90 Euro erhöht. (Analyse vom 04.06.2020)Börsenplätze Enel-Aktie: