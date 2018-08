XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,504 EUR -2,57% (02.08.2018, 16:08)



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,484 EUR -3,15% (02.08.2018, 16:56)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (02.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF).Die Q2-Zahlen hätten sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Prognosen und der Markterwartungen bewegt. Währungseffekte hätten erneut die Geschäftsentwicklung belastet. Der freie Cashflow sei akquisitionsbedingt (v.a. Eletropaulo) negativ gewesen. Der Ausblick für den Zeitraum 2018-2020 (u.a. operatives Nettoergebnis 2018e: rund 4,1 (2017: 3,71) Mrd. Euro; 2019e: rund 5,4 Mrd. Euro) sei wieder bestätigt worden.Der Analyst sehe Enel auf Kurs. Er habe seine Schätzungen teilweise gesenkt (u.a. Dividende je Aktie (DpS) 2018e: 0,280 (alt: 0,285) Euro (entspreche jetzt der kommunizierten Mindestdividende); DPS 2019e: 0,31 (alt: 0,32) Euro). Das Unternehmen verfüge über ein strukturell und regional ausgewogenes Geschäftsmodell. Das hätten die Q2-Zahlen einmal mehr unter Beweis gestellt. Der Analyst erwarte, dass der Versorger auf dem Kapitalmarkttag (am 20.11.) eine Fortsetzung der bisherigen Entwicklung (Erweiterung der Guidance auf 2021) in Aussicht stelle. Die Dividendenrendite (u.a. 2018e: 6,1%) sei attraktiv.Vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheiten in den drei wichtigen Märkten (Italien, Spanien, Brasilien) lautet das Votum für die Enel-Aktie allerdings weiterhin "halten". Das Kursziel sei von 5,30 auf 5,10 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 02.08.2018)Börsenplätze Enel-Aktie: