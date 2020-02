XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 1,5 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (03.02.2020/ac/a/nw)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Encavis AG kräftig an:Die Leerverkäufer des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP attackieren die Aktien der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) weiterhin.Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben am 30.01.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Encavis AG-Aktien von 2,86% auf 3,13% erhöht. Seit der Eröffnung des Short-Engagements am 20.09.2019 wird es kontinuierlich ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Encavis AG:1,06% OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED (30.01.2020)1,00% Polygon Global Partners LLP (27.11.2019)0,74% HBK Investments L.P. (29.10.2019)0,63% Millennium International Management LP (27.01.2020)Insgesamt halten die Leerverkäufer der Hedgefonds damit derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 6,56% der Encavis-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Encavis-Aktie: