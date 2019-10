XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

8,44 EUR +0,96% (04.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

8,40 EUR +1,08% (04.10.2019, 22:26)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

CAP



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 1,5 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (07.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Das Hamburger Unternehmen Encavis - früher unter dem Namen Capital Stage aktiv - profitiere vom Thema Klimaschutz: Es finanziere und betreibe Wind- und Solarparks in ganz Europa. Die 248 Anlagen im Portfolio würden nach Unternehmensangaben eine Nennleistung von fast 2 Gigawatt liefern. Das Geschäft mit grünem Strom brumme, wie die Halbjahresbilanz vom Ende August zeige.Unterstützt vom positiven Newsflow habe die Encavis-Aktie seit Jahresbeginn 52% zugelegt und Anfang September sogar ein neues Mehrjahreshoch markiert. Der anschließende Rücksetzer biete Anlegern nun eine gute Einstiegschance. Das nächste Zwischenziel sei das Allzeithoch von November 2015 bei 9,40 Euro.Klimadebatte, operative Stärke und liquide Mittel von rund 170 Mio. Euro dürften aber auch darüber hinaus für Rückenwind sorgen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2019)Börsenplätze Encavis-Aktie: