Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

16,14 EUR -9,12% (16.11.2020, 13:38)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

16,20 EUR -9,29% (16.11.2020, 13:52)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

CAP



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 2,2 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (16.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windpark-Betreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Der Betreiber von Solarparks und Windkraft-Anlagen profitiere weiter von Übernahmen und neu geöffneter Parks mit Wind- und Sonnen-Energieanlagen. Das gehe aus den heute veröffentlichten Geschäftszahlen von Encavis hervor. Doch der SDAX-Wert stehe an der Börse unter Druck. Einige Erwartungen seien offenbar verfehlt worden.Das Wetter habe Encavis etwas weniger stark in die Karten als noch im Vorjahr gespielt. Das operative Ergebnis sei bei leicht steigendem Umsatz zurückgegangen. Das EBITDA habe in den ersten neun Monaten 181 Millionen Euro betragen, während der Umsatz gegenüber dem Vorjahr von 223 auf 234 Millionen Euro zugelegt habe.Unternehmenschef Dierk Paskert habe jedoch die Ziele für 2020 bestätigt. So solle der Umsatz im laufenden Jahr auf Basis des bestehenden Portfolios sowie unter normalen Wetterbedingungen auf mehr als 280 Millionen Euro steigen. 2019 habe das Unternehmen knapp 274 Millionen Euro umgesetzt, dabei aber auch zum Teil von sehr viel Sonne und Wind profitiert. Bereinigt um diesen Effekt hätte der Umsatz 263 Millionen Euro betragen.Beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde weiter ein Wert von mehr als 220 Millionen Euro erwartet. Im vergangenen Jahr habe der um Wettereffekte bereinigte operative Gewinn knapp 211 Millionen Euro betragen.Vor einer Woche sei der Encavis-Kurs mit knapp 19 Euro auf den höchsten Stand seiner gut zwanzigjährigen Börsenhistorie gestiegen. Von den jüngsten Tiefkursen von Mitte März unter 7 Euro hätten sie sich zu diesem Zeitpunkt um 170 Prozent nach oben gearbeitet.Die verfehlten Erwartungen bei den Quartalszahlen würden ein Stückweit abgeschwächt durch die bestätigte Prognose. Nach neuen Rekordhöhen tue eine zwischenzeitliche Abkühlung aber gut. "Der Aktionär" habe Encavis bei 12,40 Euro zum Kauf empfohlen und sehe den Rücksetzer als Nachkaufchance. Möglicherweise gehe es in den kommenden Tagen noch etwas weiter abwärts.Engagierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, beachten jedoch eine Stopp-Loss-Marke bei 13 Euro, wo derzeit auch die 200-Tage-Linie verläuft, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2020)