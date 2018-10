Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 1,5 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (15.10.2018/ac/a/nw)







Bei der Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten. So hat die Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH (steht in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Dr. Cornelius Liedtke) am 11.10.2018 ein Paket von rund 5.000 Encavis-Aktien zum Kurs von 5,8342 EUR, am 09.10.2018 20.000 Stuck zum Kurs von 5,785 EUR und am 08.10.2018 20.000 Stuck zum Kurs von 5,8845 EUR erworben. Das Transaktionsvolumen betrug hierbei entsprechend 29.171,00 EUR, 115.700,00 EUR und 117.690,00 EUR. Ferner hat die AMCO Service mbH (steht in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Albert Büll) am 09.10.2018 129 Encavis-Aktien zum Kurs von 5,73 EUR gekauft, was einem Transaktionsvolumen von 739,17 EUR entspricht. Charlotte Friedrichs, Analystin der Privatbank Berenberg, hat in einer Aktienanalyse vom 12.10.2018 das Kursziel für die Encavis-Aktie anlässlich eines Zukaufs von 8,50 auf 8,70 Euro erhöht und das "buy"-Votum bestätigt. Die Übernahme eines Solarparks in Spanien sei die bisher größte Akquisition des Unternehmens, so die Analystin. Sie habe von einer "attraktiven Akquisition" gesprochen und ihre Prognosen für den operativen Gewinn (EBIT) in den Jahren bis 2020 erhöht.