Börsenplätze Enagas-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Enagas-Aktie:

24,082 EUR +0,23% (26.04.2017, 09:05)



ISIN Enagas-Aktie:

ES0130960018



WKN Enagas-Aktie:

662211



Ticker-Symbol Enagas-Aktie:

EG4



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enagas-Aktie:

ENGGF



Kurzprofil Enagas S.A.:



Enagas S.A. (ISIN: ES0130960018, WKN: 662211, Ticker-Symbol: EG4, Nasdaq OTC-Symbol: ENGGF) betreibt das spanische Gasnetz. Enagas entstand im Jahr 1975 und hat seinen Sitz in Madrid. (26.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Essen (www.aktiencheck.de) - Enagas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des spanischen Gasnetzbetreibers Enagas S.A. (ISIN: ES0130960018, WKN: 662211, Ticker-Symbol: EG4, Nasdaq OTC-Symbol: ENGGF) von 27 EUR auf 26 EUR.Der spanische Gasnetzbetreiber habe im ersten Quartal 2017 den Umsatz um 14,7% auf 343 Mio. EUR gesteigert. Das EBITDA sei um 16,9% auf 242 Mio. EUR gestiegen. Der Nettogewinn sei um 54% auf 156 Mio. EUR gesprungen. Die Gasnachfrage habe von höherer Nachfrage aufgrund vergleichsweise kälteren Wetters sowie gestiegener Stromproduktion aufgrund geringerer Wasser- und Windstromerzeugung profitiert und im Berichtszeitraum um 8,4% auf 96,5 TWh zugelegt.Die Quartalszahlen seien wesentlich von der Vollkonsolidierung einer Regasifizierungsanlage in Chile (GNL Quintero) beeinflusst gewesen, nachdem Enagas seinen Anteil aufgestockt habe. Ohne diesen Effekt habe sich ein ganz anderes Bild gezeigt: Der Umsatz wäre um 1,1% gesunken, das EBITDA um 2% zurückgegangen. Der Nettogewinn habe bereinigt lediglich 1,6% zugelegt und von höheren Beteiligungserträgen profitiert. Durch die Anteilsaufstockungen hätten die Investitionen kräftig zugelegt, so dass sich die Nettoverschuldung weiter auf nunmehr 5,68 Mrd. EUR erhöht habe. Das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA habe sich auf hohe 5,5 verschlechtert.Die Ziele für 2017 seien bestätigt worden. So erwarte Enagas einen Anstieg von bereinigtem Nettogewinn und Dividende/Aktie von jeweils 5%. Der Nettogewinn bei Berücksichtigung der Konsolidierung von GNL Quintero solle 12% zulegen. Die Gasnachfrage solle 2017 um 2% ansteigen.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bleibt aufgrund mangelnder Impulse und trotz sehr attraktiver Dividendenrendite skeptisch und bestätigt bei einem leicht reduzierten Kursziel (26 EUR nach 27 EUR) seine "halten"-Empfehlung für die Enagas-Aktie. (Analyse vom 25.04.2017)