SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Emmi-Aktie:

633,00 CHF -0,16% (18.01.2017, 10:13)



ISIN Emmi-Aktie:

CH0012829898



WKN Emmi-Aktie:

798263



Ticker-Symbol Emmi-Aktie:

FV6



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Emmi-Aktie:

EMMN



Kurzprofil Emmi AG



Die Emmi AG (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN) ist eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa und weltweit führend für Schweizer Käse. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig. Im Ausland agiert Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten hauptsächlich in Europa und den USA.



Die Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz. (18.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Emmi-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in seiner aktuellen Aktienanalyse nach einer Übernahme von Italien Fresh Food sein bisheriges Anlagevotum für die Emmi-Aktie (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN).Emmi verfüge bereits über zwei italienische Dessertunternehmen (A-27 seit 2012, Rachelli seit 2013). Italian Fresh Foods sei ein toller Zusatz - Umsatz von CHF 22 Mio. bringe 0,7% mehr Gruppenumsatz und ca. 20% mehr Umsatz beim italienischen Dessertgeschäft. Weber schätze den Kaufpreis auf CHF 20 Mio.Neue Märkte hinzufügen: 85% des Umsatzes von Italian Fresh Food seien exportorientiert (Hauptmärkte: Niederlande und Großbritannien) und das Unternehmen sei ebenfalls in Nordamerika präsent.Italian Fresh Foods stärke die führende Position von Emmi im Bereich italienische Desserts und füge mit den Niederlanden und Nordamerika zwei neue Märkte zur Nischenkategorie hinzu. Geringfügige Auswirkungen auf die Schätzungen (0,7% des Umsatzes), aber eine weitere gute Übernahme.Börsenplätze Emmi-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Emmi-Aktie:599,242 EUR +1,56% (18.01.2017, 09:19)