Wien (www.aktiencheck.de) - Emerging-Markets-Aktienmärkte entwickelten sich 2018 schlechter als etablierte Märkte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Solide Gewinnwachstumserwartungen und moderate Bewertungen hätten steigende US-Zinsen, Abkühlungstendenzen der chinesischen Konjunktur und den Belastungsfaktor Handelskonflikt USA/China nicht aufwiegen können, was in einer Underperformance gegenüber etablierten Aktienmärkten resultiert habe. Abseits des schwächelnden Wirtschaftswachstums Chinas habe unter anderem das politische Risiko in der Türkei mit einer damit einhergehenden drastischen Fortsetzung der Lira-Abwertung, gepaart mit generellen strukturellen Problemen der türkischen Wirtschaft belastet. Positiv hervorzuheben sei die Entwicklung des russischen Aktienmarktes, wobei der MOEX sich selbst im Zuge des Ölpreisverfalls relativ stabil gezeigt habe. Nach Regionen betrachtet hätten die asiatischen Emerging Markets deutlich schlechter abgeschnitten als ihre osteuropäischen und lateinamerikanischen Pendants. (Ausgabe vom 20.12.2018) (03.01.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu



mehr >