Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

7,66 EUR -1,16% (22.10.2020, 10:56)



ISIN ElringKlinger-Aktie:

DE0007856023



WKN ElringKlinger-Aktie:

785602



Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

ZIL2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

EGKLF



Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (22.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger: Wasserstoff-Impulse - AktienanalysePaukenschlag bei ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF): Zusammen mit dem Flugzeugbauer Airbus sollen Brennstoffzellen für die Luftfahrt entwickelt werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dazu solle noch in diesem Jahr eine Gemeinschaftsfirma gegründet werden. ElringKlinger habe bereits sogenannte "Stacks", also Stapel von miteinander verbundenen Zellen, an Airbus geliefert. Für das Gemeinschaftsunternehmen würden die Deutschen nun ihre Technologie zur Verfügung stellen. Airbus zahle im Gegenzug einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Airbus habe kürzlich angekündigt, bis 2035 ein Flugzeug mit einem mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellenantrieb bauen zu wollen.Die Meldung habe die Wasserstoff-Fantasie bei den Anlegern geweckt. Die Aktie habe innerhalb weniger Tage von rund 7 auf 10 Euro zugelegt. ElringKlinger sei bereits seit rund 20 Jahren in der Forschung und Entwicklung von Brennstoffzellen tätig und trete im Markt sowohl als System- als auch als Komponentenlieferant auf. Brennstoffzellenstacks seien vor allem für mobile Anwendungen mit großer Reichweite und zyklischem Betrieb geeignet. Einsatzbereiche bei Fahrzeugen seien Busse und Pkw, aber auch industrielle Anwendungen im mobilen Bereich wie Nutzfahrzeuge und Flurförderzeuge. Darüber hinaus eigne sich der wasserstoffbasierte Antrieb auch für Züge, Schiffe oder Flugzeuge.Sollte ElringKlinger weitere Deals a la Airbus an Land ziehen können, habe die Aktie die Chance auf eine völlige Neubewertung. Schließlich würden Anleger Wasserstoffaktien weitaus höhere Kennziffern zugestehen. (Ausgabe 42/2020)Börsenplätze ElringKlinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:7,69 EUR -0,90% (22.10.2020, 10:38)