Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (20.03.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":

Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) unter die Lupe.

Ihre Kaufempfehlung für die Aktie von ElringKlinger vor knapp einem Jahr bei Kursen von 13,50 Euro sei voll daneben gegangen. Mit Abstand ihre schlechteste Kaufempfehlung aus dem Jahr 2018. Das sei ärgerlich, aber nicht zu ändern. Nachdem sich die Aktie gegenüber dem Rekordhoch mehr als halbiert habe sei die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" wegen der Aussichten im Bereich Elektromobilität und Brennstoffzelle positiv für die Aktie gestimmt gewesen. An dieser Stelle habe CEO Stefan Wolf bis dato recht wenig geliefert, was die Aktienexperten anders erwartet hätten. Insbesondere würden sie bis heute auf einen Großauftrag für die Einheit Elektromobilität warten. Aus dem Turnaround-Kandidaten sei ein Pflegefall geworden. Die Dividende sei komplett gestrichen worden und die Margen würden weiter gen Süden gehen. Dazu komme eine relativ hohe Verschuldung. Ein ungünstiger Mix. Ob die ElringKlinger-Aktie nunmehr ihr Tief schon gesehen habe, sei schwer zu beurteilen. Bleibe zu hoffen, dass es nicht zu einem ernsten Kabelbrand wie zum Beispiel beim Automobilzulieferer LEONI kommt, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2019)