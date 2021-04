Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

Kurzprofil ElringKlinger AG:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, NASDAQ OTC-Symbol: EGKLF) ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 44 Standorten weltweit. (21.04.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF).ElringKlinger habe für das Q1 2021 u.E. ergebnis- und cashflowseitig starke Eckdaten vorlegen können (u.a. Umsatz: +7% auf 424 (Vj.: 396; Q1 2019: 441; Analystenerwartung: 426) Mio. Euro; EBIT: 48,4 (Vj.: 16,0; Q1 2019: 6,4; Analystenerwartung: 27,0) Mio. Euro; EBIT-Marge: 11,4% (Vj.: 4,0%; Q1 2019: 1,5%); operativer freier Cashflow: +28,6 (Vj.: -2,2; Q1 2019: -19,3) Mio. Euro). Auch ohne den erzielten Sonderertrag (10,9 Mio. Euro) erachte Diermeier die Ergebnis- und Margenentwicklung im Auftaktquartal als stark (u.a. EBIT-Marge ohne Sondereffekt: 8,8%). Infolge der starken operativen Entwicklung sowie "Sonderzahlungsmittelzuflüsse" (in Summe 43,4 Mio. Euro) habe sich der dynamische Verschuldungsgrad per Ende Q1 2021 auf 1,9 (31.12.2020: 2,5; 31.03.2020: 3,1; Mittelfristziel: <2,0) verbessert.Darüber hinaus sei der Margenausblick für das Gesamtjahr 2021 erhöht worden (EBIT-Marge: rund 5% bis 6% (bisher: rund 4% bis 5%)). Die Umsatzzielsetzung sei hingegen wiederholt worden (Entwicklung des organischen Umsatzes im Einklang mit der globalen Fahrzeugproduktion). ElringKlinger reihe sich mit den starken Eckdaten in die bisherigen Veröffentlichungen der Sektorunternehmen (u.a. BMW, Daimler) ein. Jedoch impliziere selbst die erhöhte Margen-Guidance, dass sich die Entwicklung aus dem Startquartal nicht im weiteren Jahresverlauf fortsetzen werde. Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 0,80 (alt: 0,59) Euro; EPS 2022e: 0,93 (alt: 0,88) Euro).In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) bewertet Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die ElringKlinger-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde von 12,00 Euro auf 13,20 Euro erhöht. (Analyse vom 21.04.2021)